Giorno Ricordo: a Tolentino inaugurata mostra esodo italiani

(ANSA) - TOLENTINO, 22 FEB - Inaugurata la mostra "L'esodo degli italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia" allestita nelle Gallerie di Palazzo Sangallo di Tolentino in occasione delle celebrazioni del Giorno del ricordo, dal Comune in collaborazione con l'Unione degli istriani - Libera Provincia dell'Istria in esilio. In mostra una selezione di masserizie originali appartenute agli esuli giuliano-dalmati, provenienti dal Museo di interesse nazionale Centro raccolta profughi di Padriciano, in provincia di Trieste.

L'esposizione è accompagnata dalla collocazione di pannelli esplicativi che ripercorrono, sinteticamente, le fasi salienti della dolorosa pagina di storia dell'esodo degli italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia. In uno spazio dedicato viene proiettato un video storico con immagini di repertorio dell'esodo giuliano-dalmata mentre un'altra area è allestita per la distribuzione di materiale editoriale relativo agli argomenti trattati, tra cui testi editi dall'Unione degli istriani.

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti tra gli altri, il sindaco Mauro Sclavi, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi Gentiloni Silverj, per la Provincia di Macerata Laura Sestili, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e l'assessore del Comune di Macerata Paolo Renna. La mostra sarà aperta al pubblico, sino al prossimo 5 marzo, dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 20 e il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20.

Ingresso libero ed aperto a tutti. (ANSA).