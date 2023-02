In auto con 2 etti cocaina dentro giubbotto, arrestato

(ANSA) - JESI, 20 FEB - Viaggiava in auto con oltre due etti di cocaina nella tasca del giubbotto. Per questo, venerdì scorso, i Carabinieri della Stazione di Sfaffolo hanno arrestato un 32enne. Il Tribunale di Ancona oggi ne ha convalidato l'arresto, applicando però la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'uomo era è stato intercettato da una pattuglia, e controllato nell'area industriale di San Paolo di Jesi. Il suo atteggiamento ha attirato l'attenzione dei militari che hanno deciso di approfondire il controllo. Durante la perquisizione personale, rinvenuto un sacchetto in cellophane contenente 218 grammi cocaina e un bilancino elettronico di precisione, nella tasca interna del giubbotto indossato. Altri 0,50 grammi il 32enne li nascondeva negli slip. (ANSA).