Aggredisce medico che soccorreva donna riversa a terra

Aggredisce a calci, insulti e sputi un medico che stava soccorrendo una donna riversa a terra al centro della carreggiata in stato psicofisico alterato. E' accaduto ieri sera in via Ascoli Piceno ad Ancona dove i poliziotti delle volanti sono intervenuti dopo la segnalazione del personale sanitario intervenuto per soccorre una 50enne romena in situazione alterata e di pericolo per la propria incolumità.

Nei frangenti del soccorso, però la figlia 28enne della donna, anche lei in stato psicofisico alterato e alito vinoso, senza motivo ha tentato di impedire di fornire le giuste cure alla madre, oltraggiando i sanitari con vari epiteti offensivi, sputando verso il medico e poi aggredendolo fisicamente. Il medico, per le percosse subite, ha dovuto interrompere anticipatamente il servizio di automedica per farsi visitare e medicare in ospedale. I poliziotti sono riusciti intanto a placare gli animi, e ad accompagnare la 28enne in Questura per sottoporla a rilievi fotodattiloscopici. La donna è stata denunciata all'autorità giudiziaria per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per interruzione di pubblico servizio e ubriachezza in luogo pubblico. (ANSA).