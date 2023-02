Sicurezza: riattivato posto polizia ospedale San Benedetto

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 03 FEB - E' stato riattivato il posto di Polizia all'interno del pronto soccorso presso l'ospedale Madonna del Soccorso. Il posto di Polizia era stato tolto nel 2020 ad inizio pandemia quando avere un locale in più a disposizione dei pazienti era di vitale importanza.

I dirigenti ospedalieri hanno voluto personalmente augurare buon lavoro al nuovo referente, il vice sovrintendente Stefano Di Pietro offrendo al collega il massimo appoggio e disponibilità per ogni esigenza al fine di aumentare al massimo l'efficienza di un servizio che da troppi anni mancava e che è ritenuto di fondamentale importanza soprattutto in questo momento storico. (ANSA).