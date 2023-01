Neve: in weekend 10mila sciatori tra Bolognola e Frontignano

(ANSA) - ANCONA, 30 GEN - Gli amanti dello sci e degli sport invernali nel fine settimana appena trascorso hanno 'preso d'assalto' le stazioni sciistiche marchigiane nel Maceratese. "A Frontignano e Bolognola abbiamo registrato circa 10mila presenze", fa sapere all'ANSA il gestore degli impianti, Francesco Cangiotti.

"C'è un ottimo innevamento e tutte le poste disponibili sono in funzione, abbiamo avuto davvero tantissima gente, malgrado un po' di nebbia che andava e veniva", aggiunge. Gli impianti resteranno aperti anche nel corso della settimana: "Nonostante sia lunedì - dice ancora Cangiotti - anche stamani abbiamo un discreto numero di persone che sono salite in quota per sciare".

