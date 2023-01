Due tartarughe marine su spiagge nel Pesarese

(ANSA) - PESARO, 29 GEN - Nel week end appena trascorso caratterizzato dal mare molto mosso e venti di media-alta intensità dai quadranti settentrionali, è stata segnalata alla sala operativa della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Pesaro la presenza di due tartarughe marine della specie caretta caretta. La prima tartaruga è stata avvistata, nella giornata di sabato, da un passante sulla battigia del litorale di Gabicce, del rinvenimento è stata informata la Capitaneria di porto che ha allertato gli enti competenti e successivamente l'animale è stato affidato alle cure dei biologi della Fondazione Cetacei di Riccione: aveva una ferita ad un arto. La seconda tartaruga è stata segnalata nella mattinata di domenica presso il litorale di Pesaro, in prossimità di viale Trieste. I militari della Capitaneria di porto, giunti sul posto, hanno purtroppo constatato da subito il decesso della testuggine e dopo le comunicazioni di rito, il personale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche nei prossimi giorni procederà ad un esame dell'animale, ai fini scientifici, per individuarne le cause della morte. (ANSA).