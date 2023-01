Maltempo: neve a Sarnano, si preparano le piste

(ANSA) - SARNANO, 21 GEN - Anche Sarnano (Macerata), borgo a ridosso dell'Appennino marchigiano, sotto la neve, con uno strato di almeno 20-25 cm. "Sta nevicando intensamente anche in paese - racconta all'ANSA il sindaco Luca Piergentili -. Gli spazzaneve sono tutti in azione e garantiscono la viabilità, anche per raggiungere la stazione sciistica Sassotetto-Maddalena che aprirà domani". "In quota - aggiunge il sindaco - abbiamo accumuli di 40-60 centimetri e si sta lavorando per battere le piste che si snodano per oltre 16 chilometri". Le precipitazioni nevose dovrebbero continuare per l'intera giornata odierna, stando alle previsioni meteo del Centro Multirischi delle Marche, mentre domani è attesa una tregua. E da oggi riapre, dopo alcuni anni di inattività, il posto di polizia nel comprensorio sciistico, con personale specializzato, formato presso la Scuola di Polizia del Centro Addestramento Alpino di Moena, e abilitato a svolgere il proprio servizio sugli sci e su motoslitte per attività di sicurezza e soccorso in montagna.

L'esigenza della presenza della Polizia sulle piste espressa dalla comunità è stata subito raccolta dal questore Vincenzo Trombadore e, su suo input, avallata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.. Gli agenti saranno facilmente riconoscibili dalle loro tute da sci di colore blu e cremisi, i colori del Corpo, con la scritta "Polizia di Stato" in bianco stampato sulle spalle. Sono operatori di Polizia che durante il restante periodo dell'anno svolgono ordinaria attività d'Istituto in Questura o in altre specialità della Polizia di Stato e che poi, nella stagione invernale, vengono impiegati sulle piste da sci per garantire l'ordine e la sicurezza anche sulla neve. (ANSA).