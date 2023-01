Maltempo: nevica nelle zone terremotate di Arquata

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO, 21 GEN - Nevica nella provincia di Ascoli Piceno anche a quote collinari, ma in particolare nelle zone terremotate di Arquata del Tronto dove nelle frazioni più ad alta quota sono caduti 35-40 centimetri di neve. Le precipitazioni proseguono, accompagnate anche dal vento. Le strade risultano comunque abbastanza pulite, grazie ai frequenti passaggi dei mezzi spazzaneve e spargisale che dalla notte scorsa sono entrati in azione. Il sindaco Michele Franchi è al lavoro dalle 5:30 di stamattina insieme al personale della Provincia e al momento non si segnalano situazioni di particolare disagio alla popolazione residente nelle aree Sae e alla viabilità. Nevica anche nelle colline intorno al capoluogo, Ascoli Piceno, a partire dai 400 metri. Abbondante il manto nevoso in particolare a Colle San Marco e a Monte Piselli dove, a causa del forte vento e della neve abbondantemente caduta, è stata prudenzialmente chiusa al transito veicolare la strada che conduce da Colle San Giacomo al rifugio Tre Caciare in alta quota. (ANSA).