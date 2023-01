Autoarticolato contro spartitraffico A14, autista ferito

(ANSA) - ANCONA, 20 GEN - Perde il controllo di un autoarticolato che finisce contro lo spartitraffico che delimita la corsia di uscita dell'A14 da quella di marcia. E' accaduto stamattina, verso le 4.30 lungo il tratto autostradale nei pressi dell'uscita di Ancona Nord. Dopo l'incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco di Senigallia, con due autobotti, e i sanitari del 118, la polizia autostradale e personale di Autostrade.

Pompieri e sanitari hanno collaborato per estrarre il conducente del mezzo pesante dall'abitacolo: l'uomo è stato successivamente trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Torrette di Ancona per accertamenti. I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento. La viabilità e rimasta aperta lungo una sola corsia di marcia per il tempo necessario allo svolgimento dell'intervento. (ANSA).