Pd: Schlein, mi candido per lavoro, disuguaglianze e clima

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO, 18 GEN - "Mi sono candidata a guidare questa grande comunità che sarà il nuovo Partito Democratico su tre grandi battaglie: la prima è quella di ridare dignità al lavoro, contrastando il precariato che purtroppo in questo Paese dilaga. La seconda è contrastare ogni forma di diseguaglianza: quelle sociali che sono aumentate ma anche quelle territoriali. La terza questione è il clima". Lo ha detto Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, durante la tappa ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) del suo tour nelle Marche.

"Non mi candido comunque da sola, questa è la mia grande fortuna - ha aggiunto -. Ci stiamo candidando con tanti compagni e compagne che questa esperienza la fanno tutti i giorni sul terreno. Per me è fondamentale imparare perché ce ne sono troppi di politici che pensano di essere tuttologi e di avere sempre la verità in tasca. Io mi tengo stretta i miei dubbi e imparo ogni giorno nel confronto. L'esperienza amministrativa di questi anni mi ha già insegnato tanto, ma questo è lo spirito col quale mi candido a guidare il Pd nuovo, che dobbiamo costruire insieme".

Un Pd che ascolta i territori e la base militante", altrimenti si spezzerà il rapporto di fiducia e questo va a ledere l'intera democrazia. C'è un sacco di gente che non va più a votare perché ha sentito la politica distante, perché non capisce più chi rappresentano e cosa fanno il Pd e il centrosinistra". (ANSA).