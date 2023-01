Terremoto: Schlein(Pd), ci sono risorse per stabilizzare precari

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO, 18 GEN - "Siamo un Paese esperto a parlare delle questioni quando c'è un riflettere acceso, ma il giorno dopo ce ne dimentichiamo. Invece qui la vita va avanti, piena di ostacoli che non ci dovrebbero essere". Lo ha detto Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito Democratico, impegnata in una serie di iniziative nelle Marche che nel tardo pomeriggio l'hanno portata ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), uno dei comuni più colpiti dal sisma del 2016. Ad accoglierla al sindaco Michele Franchi con cui ha visitato alcuni cantieri aperti per la ricostruzione del centro storico e in particolare del municipio e di piazza Umberto I. "E' importante per me essere qui, per quello che hanno passato e sofferto questi territori in questi anni a causa del terremoto - ha detto Schlein -. Mi rendo conto delle difficoltà e del fatto che questa è l'immagine della sconfitta di un Paese, di quello che si doveva fare per sostenere le persone in difficoltà".

Franchi ha fatto il punto della ricostruzione, soffermandosi in particolare sull'importanza della stabilizzazione dei precari assegnati ai Comuni, alle Province e agli Usr. "Ho preso nota delle cose che mi sono state segnalate e sono molto intenzionata a rendermi utile - ha risposto Schlein -. Per quanto riguarda la stabilizzazione dei precari, le risorse ci sono e allora non si capisce perché nell'ultima manovra non si sia fatto quello che si poteva e si doveva fare per dare continuità al lavoro di queste persone che hanno competenze preziose che non si inventano dall'oggi al domani. Lavorare sulla pila di pratiche che immagino stiano sulle loro scrivanie ha la sua difficoltà - ha aggiunto - e non si può ogni volta ricominciare da capo formando nuovo personale. Non possiamo permetterci di far mancare radici forti a chi si sta spendendo per una ricostruzione che sappiamo sarà lunga e complicata". La candidata alla segreteria del Pd ha anche promesso che si impegnerà "per sollecitare in Parlamento quell'attenzione che non deve mai venire meno, creando le condizioni affinché, oltre alla ricostruzione, siano garantiti anche i servizi necessari per evitare il pericolo spopolamento". (ANSA).