Comunali: Silvetti, con me Ancona protagonista

(ANSA) - ANCONA, 18 GEN - Si chiama "Ancona protagonista" la lista civica del candidato sindaco, ormai ufficiale, del centrodestra Daniele Silvetti. I colori, giallo e rosso, riprendono quelli dello stemma dal capoluogo marchigiano, così come la silhouette della figura del cavaliere, sormontata dalle sagome della cattedrale di san Ciriaco e del Monumento del Passetto. Lo stesso Silvetti lo ha presentato in un incontro ad Ancona, alla presenza di altre liste civiche (60100 Ancona e Ankon Civica Verde e Popolare) e dei partiti che lo sostengono: Forza Italia, da cui proviene, Fratelli d'Italia, Lega, Udc, che ieri hanno formalizzato l'accordo su di lui. In caso di vittoria alle amministrative, "sarò sindaco di Ancona a tempo pieno" ha annunciato, sottolineando però che al momento non si dimette da presidente del Parco del Conero: "ho la fiducia del Cda, mi dimetterò se sarò eletto sindaco". Il simbolo anticipa il progetto di Silvetti, che vuole fare ripartire una città "ferma da 40 anni, non più attraente come dimostra il calo degli abitanti". La visione è quella di una "grande Ancona, in grado di fare rete, coinvolgendo altri Comuni e anche il Parco del Conero, un brand molto più conosciuto della città", che deve anche recuperare il ruolo di capoluogo di regione e "riscoprire e valorizzare la propria identità". Sostenuto dal presidente della regione Marche Acquaroli, di Fdi, Silvetti punta ad accreditarsi tra i civici, a fare da "federatore" tra questi e i partiti tradizionali, ad attirare "gli scontenti dell'attuale amministrazione" a guida Pd. In vista anche "alcune sorprese": l'arrivo di altre liste civiche e candidature provenienti dal mondo delle associazioni ambientaliste. Cultura, urbanistica, mobilità, turismo, alcune delle parole chiave, ma ce ne sono state altre tradizionalmente "di sinistra": "sostenibilità, inclusione, accessibilità, partecipazione", legate alla sua esperienza come presidente del Parco. "La mia candidatura - ha sottolineato - parte dal territorio, ci rivolgiamo agli anconetani, agli operatori economici, a chi ha smesso di partecipare". (ANSA).