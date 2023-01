Pd: Ricci, Bonaccini guida forte e autorevole

(ANSA) - PESARO, 17 GEN - "Bonaccini è la guida più forte, autorevole e dinamica che il Partito Democratico possa avere.

Grazie per quello che sta facendo in giro per l'Italia progressista". Lo ha detto il coordinatore dei sindaci del Pd e sindaco di Pesaro Matteo Ricci, durante l'iniziativa organizzata per Stefano Bonaccini segretario a Pesaro. "Il 26 febbraio possiamo ripartire attraverso la partecipazione e la nostra identità. Dobbiamo rappresentare chi soffre, i lavoratori e chi rischia per creare lavoro e coloro che si battono per salvare pianeta - ha aggiunto -. Dobbiamo riprendere il tema del riscatto sociale come elemento distintivo. Bonaccini ha capito prima di tutti che gli amministratori locali sono una grande risorsa dalla quale il Pd deve ripartire. La nostra esperienza è fondamentale: negli ultimi anni la sinistra non ha mai vinto le elezioni politiche, ma spesso ha trionfato nelle amministrative.

In cambio - ha sottolineato - gli amministratori locali hanno ricevendo solo complimenti o pacche sulle spalle. Non basta più, questa volta alla politica ci vogliamo pensare anche noi". Ricci ha insistitio sulla necessità di "fare diventare la proposta sul salario minimo una legge di iniziativa popolare. Questo governo l'ha derubricata dall'agenda politica. Dobbiamo essere la forza politica che si batte per dare un salario dignitoso". (ANSA).