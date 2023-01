Comunali: Silvetti si candida a sindaco c.destra a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 13 GEN - "Abbiamo rilanciato un grande Parco Regionale ... ora faremo grande la Nostra Ancona, si parte!".

Con questo post il presidente del Parco del Conero Daniele Silvetti annuncia la sua discesa in campo quale candidato sindaco del centrodestra. Avvocato, proveniente da Forza Italia, Silvetti si presenterà con una sua lista civica. Anche se la coalizione, in verità, non è ancora del tutto compatta su di lui: restano le perplessità della Lega, che dovranno essere affrontate e risolte nell'ambito del centrodestra, magari anche a livello nazionale, dicono da ambienti forzisti. "Non è un segreto - ammette il coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Battistoni -, ma abbiamo pensato che fosse ora di rompere gli indugi: il nome di Silvetti è nell'aria da tempo e non c'è persona più indicata di lui per cercare di conquistare la città di Ancona, portandola nella stessa filiera politica che governa la Regione Marche e ora anche l'Italia, il centrodestra.

Abbiamo anche una forte spinta del civismo e della società civile". Il presidente del Parco del Conero ha invece l'appoggio di Fratelli d'Italia e del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. La decisione di stringere i tempi è stata presa tra ieri e oggi. Silvetti, candidato in pectore si presenterà nei prossimi giorni in una conferenza stampa. A lui il compito di sfidare la candidata sindaca del centrosinistra, l'assessore uscente al Porto Ida Simonella, uscita vincitrice dalla primarie di novembre. (ANSA).