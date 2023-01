Capodanno: 'musica made in Pesaro', 1.200 in piazza del Popolo

Pesaro ha salutato il 2022 nel segno della musica e della creatività: ieri sera la Città creativa della Musica Unesco e Capitale italiana della Cultura 2024, fa sapere il Comune, "ha visto oltre 1.200 persone ritrovarsi in piazza del Popolo per dare il benvenuto al 2023, ballando e cantando sulle note a km0". "Il Capodanno in piazza del Popolo è stato un successo - afferma il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini -, segno che c'era tanta voglia di vivere il centro storico e fare festa, in sicurezza, ma con sobrietà e semplicità". "Musica made in Pesaro di artisti di qualità ci hanno traghettato nel nuovo anno: dalla performance 'Happy new year 2023' - aggiunge - dei Dual Size a quella 'world, afro, brazil' di dj Toni Messina. Poi il sound indie rock, pop, electro, hip hop, rap, trap di dj Damien e i ritmi house e dance di dj Toni Gandolfo. Tra i protagonisti della serata, anche un'eccellenza musicale made in Pesaro: Daniele Mancini, saxofonista solista, nato professionalmente al Conservatorio Rossini e ora protagonista di concerti in tutto il mondo. A guidare la serata la voce unica della straordinaria Clarissa Vichi". Il ringraziamento va a "coloro che hanno lavorato all'organizzazione, gli artisti, il pubblico e tutti quelli che hanno contribuito a rendere bello e sicuro il Capodanno pesarese: su tutti le forze dell'ordine e la Protezione Civile. Arrivederci al prossimo anno, che sarà naturalmente ancora più incredibile verso la Capitale italiana della Cultura 2024". (ANSA).