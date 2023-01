Colpisce auto polizia e lancia petardo, sanzioni e denuncia

(ANSA) - ANCONA, 01 GEN - Lancia un petardo in direzione di un'auto della polizia, con a bordo agenti impegnati in controlli per la serata di Capodanno, colpisce la vettura a manate e tenta di aprire gli sportelli ripetutamente. E' accaduto stamattina, poco dopo le 4 ad Ancona piazza J.F.

Kennedy: un uomo, in evidente stato di abuso alcolico, è stato sanzionato per ubriachezza molesta e violazione del regolamento di Polizia Urbana inerente all'utilizzo dei fuochi pirotecnici (sequestrati), e deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per resistenza a Pubblico ufficiale.

Con gli agenti della Squadra Volanti della Questura, l'uomo ha ha dato in escandescenza: agitava le mani, gridava frasi sconclusionate, ha afferrato e spintonato gli operatori. Gli agenti, con professionalità, sono riusciti a contenere il soggetto e a portarli in Questura dove l'uomo ha proseguito con comportamenti violenti ed è stato denunciato. (ANSA).