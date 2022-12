Capodanno: Macerata, musica, animazione, dj set Piazza Libertà

(ANSA) - MACERATA, 30 DIC - "Abbiamo lavorato, in questi giorni, per rispondere alle esigenze della città e domani sera, in piazza della Libertà, sarà possibile salutare il nuovo anno grazie all'evento promosso in sinergia con l'Associazione Commercianti del centro storico e la Pro loco di Macerata". Così il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli.

"A partire dalle 22:00 - fa sapere il Comune - e fino all'1:00 di notte, nel cuore della città, ci saranno musica e animazione con dj-set vicino alla pista di ghiaccio e a mezzanotte scatterà l'immancabile brindisi". "A dimostrazione del costante ascolto della città, ci siamo confrontati apertamente e abbiamo dato seguito alla volontà comune e condivisa di organizzare un evento in piazza per festeggiare il passaggio dal vecchio al nuovo anno. - afferma Parcaroli - Vogliamo ringraziare, come Amministrazione, oltre all'Associazione Commercianti del centro storico e alla Pro loco, la Polizia locale, la Prefettura, la Questura, le forze dell'ordine, la Croce Rossa di Macerata, i vigili del fuoco, il 118, l'Associazione nazionale carabinieri di Recanati, Macerata Soccorso, CB Tigrotto e chi ha curato il piano sicurezza".

