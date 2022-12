Comuni: Pesaro, vinti 11 mln per laboratorio cultura diffuso

(ANSA) - PESARO, 28 DIC - "Oggi con Francesca Frenquellucci un'altra grande notizia per la nostra bella Pesaro. Vinti 11 milioni di euro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per realizzare un laboratorio innovativo diffuso, che coinvolgerà tutta la città". Così in un post su Facebook il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

"La 'Casa delle Tecnologie Emergenti' sarà una bella opportunità di arricchimento per Pesaro2024, - aggiunge - perché coniugherà la vocazione culturale della città all'innovazione, contribuendo a favorire lo sviluppo socio-economico.

L'applicazione del digitale nelle opere e nella musica è sempre più importante, per questo nella programmazione della Capitale Italiana della Cultura un ruolo fondamentale lo giocherà la digitalizzazione della cultura". "Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura sarà anche la 'Casa delle Tecnologie'.

Avanti così!", conclude il sindaco. (ANSA).