Natale: i presepi in ceramica di Appignano

(ANSA) - APPIGNANO, 27 DIC - Un Natale all'insegna dell'arte ceramica quello offerto dal Comune di Appignano (Macerata), una delle 45 città italiane di antica tradizione del genere, che ha aderito anche quest'anno all'iniziativa nazionale "Buon Natale ceramica" promossa dall'Aicc, Associazione italiana Città della Ceramica, con un percorso artistico nelle principali chiese e conventi tra mostre di presepi e opere natalizie create a mano dai maestri ceramisti della città. Tra le iniziative più originali la mostra di presepi in ceramica creati all'interno di bottiglie per lanciare messaggi di pace e di speranza.

Realizzate a mano delle ceramiste di Appignano dell'associazione AppCreativa, le opere si possono ammirare nel chiostro del Convento dei frati di Forano fino al 31 gennaio 2023. Sedici le creazioni in mostra che rappresentano i presepi all'interno di bottiglie, realizzate in ceramica con tecniche miste. La mostra invita i visitatori anche a scrivere il loro messaggio personale e a lasciarlo in una grande bottiglia prima di uscire dal chiostro, desideri e preghiere che verranno gelosamente custoditi dai frati del Convento di Forano. Nella stessa sede è possibile visitare il grande presepio meccanico realizzato dai frati, dove la Sacra Famiglia e i personaggi della rappresentazione sono allestiti all'interno di una struttura che riproduce in scala il Convento stesso. Altre esposizioni di presepi artistici in ceramica si possono visitare nella Chiesa della Madonna Addolorata e nella chiesa di Gesù Redentore dove in particolare si possono ammirare anche le 60 opere in ceramica che decorano un grande albero natalizio, scolpito in legno. n albero di Natale alto circa tre metri che racchiude la sintesi dell'artigianato della tradizione locale nelle sue materie principali, la ceramica e il legno. (ANSA).