Ad Ancona 16 e 17 dicembre Don Juan freudiano di Aterballetto

(ANSA) - ANCONA, 16 DIC - Arriva al Teatro delle Muse di Ancona il 16 e 17 dicembre in prima regionale il balletto 'Don Juan', firmato dal noto coreografo (ed ex ballerino) svedese Johan Inger per la compagnia Aterballetto. Lo spettacolo che ha vinto il premio Danza&Danza 2020 come "miglior produzione italiana", si rifà al mito del grande seduttore di cui ricostruisce le gesta sul palco basandosi su una ventina d'interpretazioni: da Tirso de Molina a Molière, da Bertold Brecht alla scrittrice belga Suzanne Lilar (che ne dà una lettura femminista), per scegliere una versione marcatamente freudiana. Infatti, per dichiarazione dello stesso Inger, se Don Juan è così la colpa è di sua madre, o meglio "del fatto che in ogni donna cerca la figura materna che ha perso molto presto, diventando un personaggio tragico e affascinante al tempo stesso, che vive la sua vita senza preoccuparsi del giudizio altrui, ma incapace d'impegnarsi seriamente. Alla fine però sarà la madre stessa a giudicarlo". A presentarlo 16 eccellenti danzatori che agiscono in una scena contemporanea, anche per quanto riguarda la musica e i costumi, dove la narrazione si esplica con semplicità delineando di volta in volta le singole conquiste femminili (spesso ben contente di essere sedotte), come altrettanti riscatti dell'abbandono iniziale, fino al drammatico esito finale. Le musiche originali sono di Marc Alvarez, la drammaturgia di Gregor Acuna-Pohl, le scene di Curt Allen Wilmer, i costumi di Bregje Van Balen. Lo spettacolo è una produzione della Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, realizzata coinvolgendo numerosi partner tra cui il Teatro delle Muse. (ANSA).