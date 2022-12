Pd:sindaca Ancona,Bonaccini capace,non prigioniero 'politichese'

(ANSA) - ANCONA, 10 DIC - "Sostengo Bonaccini perché per le idee che esprime, e per quello che fa, si è dimostrato capace di costruire risposte alle sfide di oggi, non a quelle del secolo scorso". Lo dice la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, tra i primi firmatari a sostegno della candidatura del governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, alla segreteria nazionale del Pd, come successore di Enrico Letta. Per Mancinelli, presidente di Anci Marche, Bonaccini "è capace di governare e di trasformare le idee in fatti. È popolare perché non è prigioniero del 'politichese' e quando parla lo capiscono tutti. Non è un fatto tecnico, è essenziale nella politica che penso io". (ANSA).