Sanità: ondata accessi al pronto soccorso Torrette ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 09 DIC - Ondata di accessi oggi al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette di Ancona, dove attorno alle 16:00 le persone in attesa erano 77, tra cui 10 pazienti covid.

Il direttore generale facente funzioni Antonello Maraldo parla si "situazione complessa, ma ancora gestibile" con un "pronto soccorso sicuramente affollato, ma per fenomeni stagionali, non per la pandemia Covid, poi sì ci sono anche dei casi di polmonite, non invasiva, che riguarda pazienti anziani".

Attraverso l'unità di crisi si sta cercando di individuare spazi "senza compromettere i reparti, impedendo altre specialità - continua Maraldo -. Per oggi e per domani abbiamo trovato spazi per dare risposta ai ricoveri. Se la richiesta cresce bisognerà trovare decisioni incisive, dedicare posti letto in più superiore e valutare l'eventuale riconversione dei reparti, ma ancora non c'è nulla di tutto questo perché la situazione è gestibile". Intanto "monitoriamo con il 118. Non sta succedendo qualcosa di ingovernabile". Maraldo si dice consapevole e "grato del sacrificio che tutta la medicina, d'urgenza e non, sta facendo, sopra le forze, il personale è esasperato ma sta facendo il massimo e io lo ringrazio per l'impegno che mette ogni giorno". Questa mattina il numero aggiornato dei ricoveri Covid a Torrette era di 4 pazienti in terapia intensiva e 50 in altri reparti. Ieri gli accessi generali nei due pronto soccorso di Ancona, Torrette e materno-infantile Salesi, sono stati complessivamente 219, di cui solo 40-50 del Salesi. (ANSA).