Sanità: Saltamartini, pronto soccorso affollato non solo Ancona

(ANSA) - ANCONA, 09 DIC - "Il sovraffollamento dei pronto soccorso va avanti da alcuni giorni e non solo all'ospedale di Torrette di Ancona. È dovuto a influenza stagionale e Covid".

Così l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini spiega all'ANSA la situazione dopo l'impennata di pazienti registrati. Poi dà dei dati: a Torrette la media odierna degli accessi è stata di 80 pazienti, di cui 30 in attesa di ricovero, dieci di loro sono pazienti Covid. "A Civitanova Marche l'accesso è stato di 50 pazienti oggi - continua l'assessore -, Senigallia 40 e Jesi 50. Quando si devono effettuare ricoveri si riuniscono i primari. La soluzione è stata trovata, vengono sospesi per tre giorni gli interventi programmati. C'è una urgenza nei pronto soccorso, ma non siamo in emergenza per gli acuti. Purtroppo è un problema di tutti i pronto soccorso in Italia in questo momento". L'assessore esclude per ora una riconversione dei reparti per creare reparti Covid come nelle fasi più intense della pandemia. (ANSA).