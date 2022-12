Prende a martellate l'auto della ex incinta, arrestato dai Cc

(ANSA) - CERRETO D'ESI (ANCONA), 09 DIC - Con un martello ha danneggiato l'auto della sua ex fidanzata. Arrestato dai carabinieri della Compagnia di Fabriano un 20enne residente a Cerreto D'Esi (Ancona) per i reati di stalking e danneggiamento dell'auto con l'aggravante di aver commesso il reato per eseguirle o occultarne un altro. È stato posto ai domiciliari.

La parte offesa, una ragazza coetanea, per giunta in stato di gravidanza, si è sentita "braccata" dagli atti persecutori messi in atto dal suo ex. La ragazza ha temuto per la propria incolumità, per quella del nascituro e dei suoi familiari, soprattutto dopo il danneggiamento dell'automobile e ha deciso di rivolgersi ai carabinieri che hanno fatto partire immediatamente l'attività investigativa, trovando riscontri alla denuncia della ventenne. I militari hanno poi inviato un'informativa all'autorità giudiziaria che ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane e il divieto di comunicazione con la parte offesa. (ANSA).