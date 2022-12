Premio Vallesina a Silvestrini, Bivona, Clabo, Bolsi, Carbone

(ANSA) - JESI, 03 DIC - L'undicesima edizione del "Premio Vallesina" ha svelato i cinque premiati, in vista del riconoscimento che si terrà al Teatro Pergolesi di Jesi il 27 dicembre alle 21. La manifestazione, promossa dal Comune di Monsano, premia ogni due anni le eccellenze del territorio, e personaggi che si sono distinti a livello internazionale nell'ambito professionale.

Tra i premiati 2022 c'è il coreografo Luca Silvestrini (sezione cultura), originario di Jesi, che opera a Londra dove ha fondato e dirige la compagnia Protein, una delle più interessanti nel panorama del teatro danza europeo. Nella categoria Giovani emergenti si afferma la 16enne Valentina Bivona, attrice e modella di Santa Maria Nuova. Per la "ricerca" il riconoscimento va a Giulia Bolsi, di Monte Roberto, ingegnera meccanica che sta collaborando a progetti relativi a gasdotti in buona parte del bacino del Mediterraneo.

Premiato anche Innocenzo Salvatore Carbone, l'imprenditore che, insieme ad un gruppo di dirigenti, ha riportato la ditta Lazzerini a Monsano dalla Germania dove era stata trasferita, ridando lavoro a maestranze locali e rilanciando l'azienda a livello mondiale. Clabo spa, sezione imprenditoria, è stata premiata "per aver saputo consolidare e far crescere nel ricambio generazionale una storica realtà industriale della Vallesina, divenendo azienda leader neri mercati internazionali".

Il Premio speciale va alla scuola jesina IIS "Galileo Galilei", alla luce dell'impegno nel campo della internazionalizzazione e della promozione della sostenibilità ambientale.

Nel corso della serata, l'amministrazione comunale di Monsano consegnerà la cittadinanza benemerita al prof. Massimo Clementi professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. (ANSA).