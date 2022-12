Auto di traverso e chiodi su strada, assalto e furto in azienda

(ANSA) - MONTEMARCIANO, 01 DIC - Automobili messe di traverso sotto il ponte della Gabella a Montemarciano (Ancona), lavatrici a bloccare altri passi privati e chiodi in strada. Un vero e proprio assalto quello compiuto da ignoti malviventi nella prima mattinata di oggi alla ditta Eurocom pe poi darsi alla fuga. Un colpo studiato nei minimi particolari che ha addirittura un precedente gemello: a maggio scorso la stessa azienda che commercializza e distribuisce prodotti informatici ed elettrodomestici era stata vittima di un altro ingente furto.

Stamane la scena si è ripetuta in maniera quasi identica: nella notte sono state rubate alcune automobili che hanno ostacolato l'arrivo delle forze dell'ordine ma anche bloccato gli automobilisti, mentre gli elettrodomestici in strada servivano per evitare intralci di quanti si recavano al lavoro. I malviventi hanno forzato una delle porte del magazzino e hanno portato via telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici.

Il bottino non è stato ancora quantificato. Indagano di carabinieri della Compagnia di Senigallia che stanno effettuando i rilievi e le prime indagini per risalire ai responsabili di questo nuovo furto. (ANSA).