Lupi in azienda agricola: Carloni,serve piano nazionale gestione

(ANSA) - GRADARA, 30 NOV - "L'episodio di Gradara, in provincia di Pesaro Urbino, deve far riflettere, soprattutto perché ricorda il potenziale pericolo per i cittadini e per il patrimonio agrosilvopastorale delle nostre aziende". Lo dichiara il deputato della Lega e presidente della commissione Agricoltura, Mirco Carloni, originario di Fano (Pesaro Urbino).

"Ho sentito telefonicamente Danilo Mancini, questa mattina, proprio per esprimere a lui e a sua moglie la mia vicinanza e solidarietà per quanto accaduto. - riferisce - Per questo è fondamentale un cambio di approccio, che vada nella direzione di un piano nazionale di gestione di un animale che, lo ricordiamo, è a tutto diritto specie protetta. Stiamo lavorando per un intervento normativo mirato a dare un segnale forte su questo tema, perché non possono essere gli allevatori a dover pagare questo 'prezzo' così oneroso in termini sia di sicurezza che di valore economico perso". (ANSA).