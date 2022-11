Aids: Marche, nel 2021 48 diagnosi Hiv

Nel 2021 nelle Marche le nuove diagnosi di Hiv sono state 48, in aumento rispetto ai 25 casi del 2020, un dato probabilmente condizionato dalla pandemia Covid-19. Nel 2019 i casi risultavano 56 e 64 nel 2018.

L'incidenza (casi rapportati ai residenti) è uguale al dato nazionale (3/100mila). Dei 48 casi di nuova infezione da Hiv, 30 riguardano italiani e 18 persone di origine straniera.

Per quanto riguarda l'Aids, nel biennio 2020-2021 diagnosticati 25 nuovi casi; il trend di nuove diagnosi è in continua diminuzione. Dati resi noti dalla Regione. "La cura ha fatto passi da gigante, - ricorda l'assessore alla Sanità e vice presidente delle Marche Filippo Saltamartini - ma è importante la prevenzione".

"Negli anni 80 era una malattia quasi sconosciuta contro la quale non si avevano armi che non fossero la prevenzione. - afferma Saltamartini - Dopo la parola cancro, l'altra parola che terrorizzava di più era Aids. Alla fine di quegli anni apparivano i primi spot del Ministero della Sanità, dai toni crudi e allarmistici. Oggi che la malattia ha superato il traguardo dei 40 anni ha ancora senso il primo dicembre ricordare la Giornata mondiale dell'Aids".

"La trasmissione è avvenuta in prevalenza per via sessuale, meno per via ematica (tramite scambio di siringhe o strumenti per assumere droghe o trasfusioni di sangue infetto). La maggior parte dei contagi ha riguardato la fascia d'età 25-59 anni.

"Oggi le nuove diagnosi avvengono per lo più in soggetti asintomatici, ma nel 30% dei casi le diagnosi sono tardive - osserva l'Assessore - una diagnosi precoce è essenziale per l'attivazione tempestiva di cure efficaci, oggi in grado di ridurre al minimo il rischio di trasmissione e ritardare l'insorgenza di Aids. Ma è importante anche entrare nelle scuole ed insegnare la prevenzione ai giovani".

Ad Ancona esiste un check point, unico nelle Marche e uno dei pochissimi attivi in Italia: possibili test grazie alla collaborazione tra Clinica di Immunologia Ospedali Riuniti Torrette, Comune di Ancona, Opere Caritative Francescane Odv, Freewoman Odv, Caritas di Ancona-Osimo, Anlaids Marche e Arcigay Ancona. Dal 24 marzo circa 1.100 test tra Hiv, Hcv e sifilide: 349 testati, due positive all'Hiv. (ANSA).