Violenza donne: una parete rosa all'ospedale di Torrette

(ANSA) - ANCONA, 25 NOV - Disegni, versi e racconti di medici e infermieri dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche per veicolare attraverso immagini e colori il messaggio contro la violenza sulle donne. All'ospedale regionale di Torrette (Ancona) è stata inaugurata all'ingresso del nosocomio una bacheca su una parete dipinta di colore rosa per sensibilizzare sul tema. All'interno della bacheca sono stati collocati i lavori artistici di medici e infermieri. Una analoga bacheca è stata affissa anche nell'atrio dell'ospedale Salesi di Ancona.

'In rete contro la violenza' è il nome dell'iniziativa che mira ad accendere un faro su maltrattamenti e abusi e le due bacheche, nella parte più visibile degli ospedali, puntano proprio a "rendere 'viva' ogni giorno la battaglia sulla violenza contro le donne" spiega Laura Polenta, della direzione medica dell'Azienda ospedaliera (polo Salesi). Bacheche dinamiche "in modo che utenza e operatori del presidio possano lasciare osservazioni, proposte e pensieri per sensibilizzare verso questo tema". Sotto la targa sono stati posti espositori con opuscoli informativi con i contatti dei centri antiviolenza ai quali le vittime possono rivolgersi. "Come sanitari - dice il direttore generale Michele Caporossi - dobbiamo avere una grande capacità di ascolto". "I dipendenti dell'Azienda ospedaliera - osserva Isabella Bartolini, assistente sociale all'ospedale di Torrette - ci hanno tenuto a presentarci di persona il loro lavoro" e "altri ci hanno già fatto sapere che vorranno contribuire al progetto". Presenti oltre a Caporossi e Polenta, la dottoressa Paola Ortenzi, neo incaricata alla organizzazione della Direzione Medica dell'ospedale regionale di Torrette, Leonardo Incicchitti, della Direzione Medica di Torrette, due agenti della Questura di Ancona in distaccamento all'ospedale di Torrette e le assistenti sociali del nosocomio che hanno curato il progetto. (ANSA).