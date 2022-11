Violenza donne: Acquaroli, impegno istituzioni deve proseguire

(ANSA) - ANCONA, 25 NOV - "Oggi ricorre la Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ancora adesso, quasi ogni giorno, siamo costretti ad assistere a troppe notizie di violenze efferate nei confronti delle donne, a confrontarci con dei numeri spaventosi di vite spezzate, che coinvolgono anche il presente e il futuro di centinaia di minori. Le istituzioni devono continuare ad investire in questa battaglia, indagarne le cause, implementare le norme e gli strumenti di prevenzione, proteggere e sostenere le donne che denunciano, e sensibilizzare profondamente affinché mai più nessuna donna possa subire alcuna forma di violenza, di discriminazione, di ricatto" Così su facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. (ANSA).