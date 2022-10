Meloni: Castelli (Fdi), ha ricordato sisma e alluvione

(ANSA) - ANCONA, 25 OTT - "Accelerare i processi di ricostruzione dei territori colpiti in questi anni dai terremoti e da calamità naturali, come la drammatica alluvione che nella notte tra il 15 e il 16 settembre ha sconvolto la Regione Marche. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo discorso per la fiducia alla Camera. Grato al nostro premier per aver ricordato il sisma e l'alluvione del mese scorso. Parole importanti che conserveremo nel cuore e che, siamo certi, ispireranno il Governo Meloni". Lo rileva in una nota il sen.

Guido Castell (Fratelli d'Italia)i, ex assessore regionale delle Marche alla ricostruzione post sisma. (ANSA).