Caro energia e materie prime: a rischio anche i birrifici

Crisi economica, crisi energetica, il conflitto russo-ucraino e la pandemia: fattori che colpiscono anche i birrifici artigianali. Il marchigiano Birrificio Agricolo IBEER di Fabriano (Ancona), fondato da Giovanna Merloni, figlia di Antonio Merloni che creò l'azienda contoterzista più grande d'Europa e poi fallita, va in controtendenza e riesce a proseguire le attività senza stop forzati e senza rincari dei prezzi, grazie a scelte fatte a suo tempo, a una visione imprenditoriale lungimirante. Dal Consorzio Birra Italiana si evidenzia che l'esplosione dei costi sta portando a un crollo nella produzione di malto -34% che si somma al +180% dei costi dell'energia.

IBEER, in questi due anni, ha approfittato per sviluppare e poi ultimare un progetto di ampliamento, trasferendo la sede produttiva in un capannone da 1.000 mq, installando un nuovo impianto, convertendosi al biologico per parte della produzione e delle colture. "Essendo noi coltivatori diretti e avendo iniziato a lavorare i terreni per un fabbisogno di produzione previsto nel business plan, ma ancora mai raggiunto, - spiega Giovanna Merloni - siamo tra i produttori di birra agricola più fortunati, possiamo ossia usufruire del nostro raccolto e malgrado le basse rese dell'estate 2022, abbiamo per adesso molto cereale stoccato che non ci fa soffrire dei gravi disagi di approvvigionamento".

Questo ha evitato stop produttivi "anche se stiamo cercando di pianificare bene tutte le operazioni di cantina e di condizionamento proprio per evitare di trovarci in difficoltà nelle prossime settimane o mesi". Chiaramente se la situazione perdurasse, "immagino che prima o poi anche il prezzo dei prodotto ne risentirà". Dallo Stato "mi aspetto - conclude Giovanna Merloni - che tuteli le sue piccole o meno piccole realtà agricole e artigianali, affinché possano superare il periodo difficile non solo con le loro forze, ma anche con supporti concreti e garantiti". (ANSA).