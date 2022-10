Furti in studi dentistici, un arresto in Ungheria

E' stato arrestato in Ungheria un uomo di 48 anni, di origine serba, ritenuto un componente di una banda di ladri specializzati nel furti di costose attrezzature dentistiche. Il gruppo, composto da tre persone, è accusato di avere saccheggiato sette studi odontoiatrici fra Bologna, Ozzano Emilia, San Lazzaro di Savena e Casalecchio di Reno, oltre che a Senigallia (Ancona), nel periodo fra giugno e novembre 2021. Agivano sempre in orario notturno e hanno trafugato materiale specialistico molto costoso: dai 30mila ai 200mila euro per ogni 'colpo'.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Bologna, che hanno condotto le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Morena Plazzi, i furti erano preceduti da un sopralluogo negli studi dentistici, dove i ladri si fingevano interessati a prestazione mediche, mai eseguite. Gli accertamenti, anche attraverso lo studio di filmati di videosorveglianza e targa system, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di tre cittadini serbi, raggiunti da ordinanze di custodia cautelare in carcere. Grazie a un mandato di arresto europeo, il 48enne è stato individuato e fermato in Ungheria e ieri sera è atterrato a Roma Fiumicino per essere portato in carcere. (ANSA).