Bollette: da Enotech bonus a dipendenti contro rincari

(ANSA) - OSIMO, 07 OTT - La Enotech Wine Service, azienda di Osimo (Ancona) specializzata in imbottigliamento mobile per le cantine, ha deciso di erogare 'premi' straordinari a favore dei propri collaboratori, per attutire il contraccolpo del caro vita. Nonostante l'impennata dei costi energetici abbia investito in modo rilevante anche questa attività, il titolare Domenico Rocco Monticelli ha deciso di rendere più 'pesante' la busta paga di ottobre, per cercare di fronteggiare i rincari sulle famiglie. L'iniziativa, spiega una nota, è stata presa nel solco della filosofia che da 15 anni caratterizza questa realtà imprenditoriale in cui "l'attenzione alle persone è considerata il fulcro del successo del gruppo". "Il contatto con i nostri collaboratori è stretto e quotidiano» - sottolinea Monticelli - tanto che consideriamo il nostro team, la Enotech Family, uno spazio di amicizia e coesione prima ancora che un ambiente strettamente professionale. Tutti noi trascorriamo al lavoro una parte rilevante delle nostre vite, spesso anche sottraendo tempo alle famiglie e agli affetti. Questo contributo dell'azienda è un segno di gratitudine prima di tutto nei loro confronti. Siamo tutti parte di una stessa comunità e crediamo fortemente nel valore della responsabilità sociale dell'impresa. Se abbiamo deciso di divulgare questa iniziativa non è certo per un effimero compiacimento autoreferenziale, o peggio ancora per fare pubblicità gratuita alla nostra azienda, ma perché ci piacerebbe che questi valori siano il più possibile condivisi e trasmessi". (ANSA).