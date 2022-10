Incidenti stradali: camion si ribalta, muore conducente

(ANSA) - ANCONA, 03 OTT - Due squadre dei vigili del fuoco, una della Centrale di Fermo e l'altra del distaccamento di Amandola, sono intervenute per il ribaltamento di un autocarro su di una strada secondaria, nel territorio di Servigliano.

Nell'incidente ha perso la vita il conducente del mezzo pesante, Paolo Poli, di 57 anni, di Force. I pompieri hanno provveduto ad estrarre dal mezzo il conducente, poi risultato deceduto, per metterlo a disposizione dei sanitari del 118. Dopo l'autorizzazione del magistrato alla rimozione della salma, si provvedeva alla messa in sicurezza della zona dell'incidente.

Sul luogo anche i carabinieri di Montegiorgio. (ANSA).