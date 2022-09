Carabinieri: gen. Cagnazzo nuovo comandante Legione Marche

Nelle Marche avvicendamento al Comando della Legione Marche dei carabinieri: al Generale di Brigata Fabiano Salticchioli, destinato ad assumere in Roma l'incarico di vice Comandante delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri, e il Generale di Brigata Salvatore Cagnazzo, già Comandante del Reparto Carabinieri Banca d'Italia, in Roma. Oggi si è svolta la cerimonia alla caserma "Burocchi" di Via XXV Aprile di Ancona, alla presenza del Comandante Interregionale Carabinieri "Podgora" di Roma, Generale di Corpo d'Armata Enzo Bernardini.

Il gen. Bernardini ha espresso al gen. Salticchioli il suo "più vivo compiacimento per i risultati conseguiti dalla Legione nel periodo in cui ne ha retto il Comando e ha rivolto al gen.

Cagnazzo un caloroso augurio di buon lavoro nel nuovo incarico".

Alla sobria cerimonia, fanno sapere i carabinieri, nel rispetto delle precauzioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, hanno partecipato i prefetti dei cinque capoluoghi di provincia, autorità amministrative, giudiziarie, religiose, accademiche, l'Ispettore Regionale Marche dell'Anc, una rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri della sede e delegati del Consiglio di Base della Rappresentanza Militare delle Marche.

Alla cerimonia c'era anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli. "Dopo due anni il gen. Salticchioli, lascia il comando al gen. Cagnazzo, a cui va il nostro benvenuto e l'augurio di buon lavoro nelle Marche - ha detto il presidente - Al gen. Salticchioli voglio esprimere profonda stima e gratitudine per il lavoro svolto in questo periodo, e mio sincero ringraziamento per la proficua collaborazione nella gestione di fasi dedicate, condivise negli ultimi due anni, e per l'alto senso delle istituzioni e la professionalità dimostrate in ogni momento". (ANSA).