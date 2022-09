Nelle Marche il Forum internazionale della ripartenza

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Si terrà nelle Marche come segnale di vitalità dopo l'alluvione dei giorni scorsi, il Forum internazionale dell'innovazione della biodiversità e della ripartenza. L'evento in programma dal 17 al 22 ottobre verrà ospitato dall'Istituto di Istruzione Superiore 'Alfredo Panzini' di Senigallia, dove si terranno anche le competizioni internazionali della 35a Annual Conference Aeht, Association Europèenne des Ecoles d'Hotellerie et de Tourisme. Una settimana che vuole essere una prima sperimentazione di Stati Generali giovanili del Turismo dell'Istruzione e dell'Innovazione e della transizione Ecologica. L'obiettivo è offrire la possibilità di mostrare agli studenti marchigiani e italiani, i cardini dell'eccellenza della Regione Marche, con la partecipazione attiva di tutte le più grandi associazioni di categoria regionali protagoniste (Cna, Confartigianato, Confcommercio, Coldiretti) nonché le principali aziende produttrici locali. La manifestazione conta la partecipazione di 776 ospiti internazionali, 22 nazioni e 115 scuole d'Italia e d'Europa, che, nell'occasione, potranno partecipare a gare professionalizzanti e convegni. La partecipazione al Forum offre l'occasione di conoscenza del territorio dal punto di vista culturale artistico, turistico ed enogastronomico nonché di formazione per docenti e alunni per la realizzazione di una scuola innovativa e proiettata al futuro. (ANSA).