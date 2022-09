Elezioni: Fagioli, Terzo Polo vera novità, punte 9% a Ancona

"Bene l'esito delle elezioni, siamo stati il vero elemento di novità: certo si poteva fare meglio, ma il risultato nelle Marche é in linea con la media nazionale, con punte del 9% in Ancona". Così il coordinatore regionale di Azione e candidato capolista alla Camera per il terzo Polo (Azione e Italia Viva) Tommaso Fagioli, commenta con l'ANSA il risultato delle politiche. Un risultato che definisce un "punto di partenza" di un "progetto politico che guarda al futuro e che vogliamo allargare agli amministratori, ai giovani, a chi vuole fare politica per dare un contributo al proprio territorio" per arrivare ad avere un consenso "a doppia cifra". "Siamo solo all'inizio di un nuovo percorso politico che vuole dare risposte ai marchigiani e agli italiani" conclude. (ANSA).