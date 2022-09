Covid: nelle Marche ricoveri invariati, incidenza sale a 275

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - Nelle Marche in 24ore 392 casi di positività accertati (4.141 in una settimana) in base a 1.039 tamponi e l'incidenza è salita da 261,30 e 275,33. Intanto, comunica la Regione, la situazione dei ricoveri è rimasta invariata (4 degenti in Intensiva, 4 in Semintensiva e 50 in reparti non intensivi) e non c'è stato alcun decesso con il totale regionale di vittime fermo a 4.110. Sono 13 le persone attualmente in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).