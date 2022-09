Maltempo: ricerche sub verso foce e di nuovo vicino auto

Si intensificano le ricerche dei due dispersi - Mattia Luconi, 8 anni, e Brunella Chiù, 56 anni - dei sommozzatori, parallelamente a quelle a terra intorno agli argini e nei campi adiacenti, sia verso la foce del fiume Misa a Senigallia sia nella parte più a monte, sul fiume Nevola, già battuta, tra Castelleone di Suasa e Barbara. I sub di vigili del fuoco (5 unità anche dalla Toscana), guardia di finanza e carabinieri, sono divisi in due squadre da dieci: una da Bettolelle di Senigallia forse arriverà già oggi alla foce del Misa; l'altra tornerà a ispezionare la zona dov'era stata trovata la Mercedes Classe A bianca di Silvia Mereu - che si è salvata e ieri è stata dimessa dall'ospedale, travolta dal Nevola al figlio Mattia, invece disperso. Dopo il briefing all'Unità di comando locale a Barbara, assegnate le zone di ricerca. I sommozzatori vogliono approfondire anche le ricerche più a monte, approfittando della discesa del livello dell'acqua, e 'precedendo' una nuova perturbazione che è prevista per la giornata di domenica.

Nel frattempo vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile stanno proseguendo i controlli 'a pettine' interno agli argine del fiume in una vasta zona tra Castelleone, Barbara e Corinaldo, in particolare vicino all'azienda agraria Patti Vanocci a Castelleone dov'erano state trovate Silvia e la sua auto. Tra loro anche cinofili, da Jesi e Ancona. Gianluca, del Conero Rescue Dogs di Ancona, cercherà con la sua cagnetta Nina.

"Per lei è come un gioco - racconta all'ANSA Gianluca, coccolando Nina -, è una pastore belga Malinois, 'da lavoro', di 6 anni, aspetta sempre con entusiasmo le giornate di addestramento, nel fine settimana. Oggi ci hanno assegnato una zona vicino a un vigneto: siamo in una squadre di dieci persone con i vigili del fuoco e il supporto dei droni. L'area è vasta".

(ANSA).