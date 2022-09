Terremoto: Acquaroli, non commissariare votati per risposte

"A me sembra assurdo che chi è stato votato dai cittadini per dare risposte venga commissariato nel dare quelle risposte". Affrontando il tema ricostruzione post terremoto in vista delle elezioni politiche del 25 aprile così si è espresso oggi ad Ascoli Piceno il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. L'esponente di Fratelli d'Italia, presente l'on. Francesco Lollobrigida, ha evidenziato criticità importanti riguardanti il meccanismo della ricostruzione.

"Domani sarò a Visso per l'inaugurazione della piazzetta delle Sae. Non parliamo di una piazza di Visso, ma quella che è stata costruita in emergenza. Dopo sei anni dal terremoto - ha detto Acquaroli - inauguriamo una piazzetta costruita per l'emergenza: non possiamo essere soddisfatti di questo".

Sullo sfondo la figura del commissario alla ricostruzione.

"Non è una questione personale - ha precisato - il problema è che c'è bisogno di un quadro normativo che non abbia più duplicati e che dia invece risposte". (ANSA).