Elezioni: Lollobrigida, da sondaggi percentuali FdI crescono

"I sondaggi ci danno percentuali sempre in crescita, la statistica ci aiuta, visto che storicamente i sondaggi ci hanno sempre dato la metà di quanto abbiamo poi preso nelle urne, ma il nostro primo obiettivo è convincere tutti ad andare a votare perché hanno voluto tentare anche stavolta di far andare poca gente alle urne". Lo ha detto Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, intervenendo oggi ad Ascoli Piceno per la campagna elettorale a sostegno dei candidati marchigiani e all'inaugurazione della sede elettorale di Guido Castelli.

"Le elezioni andavano spalmate in due giorni per dare la possibilità a un numero maggiore di persone di andare alle urne.

Ma - ha aggiunto - hanno detto no, perché così meno gente va a votare; e meno gente sceglie, tenuto conto che i carrozzoni organizzati contano eccome nella campagna elettorale. Ma la Costituzione ha dato ai cittadini un grande diritto, quello di scegliere. Per questo invito tutti ad andare alle urne il 25: anche chi è sfiduciato, anche chi è incerto. Ognuno scelga quello che vuole, ma che vada a votare. Noi - ha concluso - vogliamo rimettere al centro della nostra patria le politiche di tutti i partiti ma per farlo bisogna scegliere un partito che lo faccia più degli altri così che gli altri, per emulazione, tendano nei prossimi anni ad adeguarsi a questo principio sano".

(ANSA).