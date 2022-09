Carabinieri: Macerata, magg. Picchiotti comandante Compagnia

Cambio della guardia al comando della Compagnia carabinieri di Macerata dove al ten. col. Roberto De Paoli, destinato al Reparto operativo del Comando provinciale di Sondrio, è subentrato il magg. Giorgio Picchiotti. L'ufficiale, 49enne, originario di Chieti, ha assunto oggi il comando; ha iniziato la sua carriera nel 1993, quale carabiniere ausiliario. Tra gli incarichi ricoperti il comando del Nucleo operativo radiomobile Norm di Comacchio (Ferrara), del Norm di Faenza (Ravenna), della Compagnia comando e servizi del 5/o reggimento Cc "Emilia romagna" (Bologna).

Promosso maggiore, dal settembre 2017 fino a ieri ha retto il comando della Compagnia Cc di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

L'ufficiale ha inoltre partecipato a varie missioni internazionali "fuori area" per il mantenimento della pace nei Balcani.

Avvicendamento anche al Norm della compagnia di Civitanova Marche. Nei giorni scorsi, il ten. Alfredo Russo, dopo "oltre un anno e mezzo di proficuo e infaticabile lavoro, ha lasciato il comando del Norm della compagnia costiera per assumere quello del Nas di Ancona. A Civitanova marche il ten. Russo ha "consolidato la sua esperienza nell'arma raggiungendo importanti risultati nella prevenzione e nel contrasto ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e nella difesa delle fasce deboli della popolazione. molto forte è stato anche il suo impegno in attività finalizzate alla divulgazione della cultura della legalita'. Al suo posto il sottotenente Cristian Mucci, 38enne, originario di Teramo. Nelle marche, come maresciallo, è stato addetto alla stazione Cc di Amandola (Fermo), ha prestato servizio alla stazione carabinieri di Ascoli piceno e di Bettolle (Siena). Poi ha frequentato il 3/o corso applicativo biennale presso la scuola ufficiali carabinieri di via aurelia a Roma e, dopo il periodo di formazione, è stato trasferito al Norm di Civitanova Marche che ora guiderà. (ANSA).