A Pesaro un Gala per i 40 anni di Pizzi al Rof

(ANSA) - PESARO, 19 AGO - Il Rossini Opera Festival 2022 si chiude domenica 21 agosto alle 20:30 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro con "Tra rondò e tournedos", Gala celebrativo che festeggia i 40 anni di Pier Luigi Pizzi al Rof. Nel corso della serata, il regista, scenografo e costumista sarà insignito della cittadinanza onoraria dalla città di Pesaro.

Nella sua costante presenza al Festival l'artista milanese ha messo in scena, dal 1982, 13 nuove produzioni più volte riproposte per un totale di 22 allestimenti, poi ripresi in altri teatri in Italia e all'estero. La serata lo vedrà dialogare sul palco con Luigi Ferrari, già direttore artistico del Festival dal 1992 al 2000, in una messinscena curata da Massimo Gasparon. Diego Matheuz dirigerà l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, il Coro del Teatro Ventidio Basso e un cast composto da Eleonora Buratto, Maria Laura Iacobellis, Maria Kataeva, Aya Wakizono, Dmitry Korchak, Giorgio Caoduro, Nahuel Di Pierro, Giorgi Manoshvili e Matteo Roma. Vasilisa Berzhanskaya non sarà presente per motivi di salute, sostituita da Maria Kataeva e Monica Bacelli, che il Rof ringrazia "per la pronta disponibilità".

In programma, brani da alcune delle numerose opere messe in scena da Pizzi nel corso dei suoi quattro decenni di presenza al Rof: Tancredi, Mosè in Egitto, Le Comte Ory, Maometto II, Bianca e Falliero, Guillaume Tell, La pietra del paragone, Le nozze di Teti e di Peleo, Il barbiere di Siviglia, Moïse et Pharaon.

Lo spettacolo sarà videoproiettato in diretta in piazza del Popolo, in collaborazione con il Comune di Pesaro. (ANSA).