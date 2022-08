Scomparso a Roma, ritrovato da polizia ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 14 AGO - Da giorni mancava da casa, a Roma, dalla quale si era allontanato facendo perdere le sue tracce. La polizia lo ha ritrovato ieri ad Ancona. L'uomo, 60 anni, con disturbi psichiatrici, lo aveva già fatto in passato ed è sempre stato rintracciato nell'Anconetano. Gli operatori della Squadra Volanti della Questura di Ancona hanno così iniziato le ricerche nelle strutture assistenziali sul territorio. Una attività che ha dato esito positivo perché mettendosi in contatto con la responsabile dalla Mensa del Povero "Opera Padre Guido" hanno avuto conferma che il 60enne scomparso era passato regolarmente a ritirare il pranzo nei giorni precedenti, e che li avrebbe allertati nel caso in cui fosse nuovamente tornato. Ieri mattina, mentre gli agenti proseguivano nelle ricerche, è arrivata la telefonata dalla Mensa del Povero che avvisava della presenza dell'uomo fuori dalla struttura di corso Mazzini. La pattuglia è andata sul posto individuando il 60enne che però, alla vista delle divise, ha cercato di fuggire. E' stato raggiunto ma non aveva i documenti d'identità con sé ed è stato identificato tramite i sistemi informativi in uso alle forze di polizia e riaffidato alle cure della propria famiglia. (ANSA).