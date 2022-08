Cade un cornicione, spostato ingresso guardia medica Ancona

(ANSA) - ANCONA, 14 AGO - Palazzo sul viale della Vittoria perde pezzi e per motivi di sicurezza il Comune di Ancona cambia l'accesso alla guardia medica che si trova proprio da quel lato.

Ieri sera l'intervento dei vigili del fuoco, in pieno centro, chiamati a rimuovere le parti pericolanti dell'edificio al civico 8. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area sottostante che è stata transennata. Per permettere ai cittadini di usufruire del servizio di guardia medica è stato spostato l'ingresso su via Piave 10. "Lo spostamento è dovuto alla interdizione dell'accesso in viale della Vittoria a causa della caduta di alcuni detriti dal cornicione - scrive il Comune in una nota - verificatasi ieri sera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la squadra reperibilità del magazzino comunale che hanno provveduto a transennare l'accesso di viale della Vittoria 8 e ad istallare cartelli informativi". (ANSA).