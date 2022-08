Covid: Marche; -10 ricoveri in 24ore,-46 da inizio settimana

Ancora in sensibile calo i ricoveri con Covid-19 nelle Marche: -10 nell'ultima giornata e il totale scende a 139. Da inizio settimana il numero dei degenti correlati alla pandemia è sceso di 46 unità. Attualmente nelle strutture ospedaliere marchigiane, quanto a pazienti con Covid, ci sono quattro persone in Terapia intensiva (numero stabile), cinque in Semintensiva (+1) e 130 in reparti non intensivi (-11). In un giorno sono 955 i positivi rilevati (totale settimanale in calo a 6.999) sulla base di 3.378 tamponi. Anche l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti prosegue il proprio calo costante: da 489,86 a 465,36.

Nelle ultime 24ore sono tre i decessi registrati; il numero complessivo di morti collegati alla pandemia nelle Marche sale a 4.065. Oltre ai ricoverati, ci sono 24 persone in osservazione nei pronto soccorso.