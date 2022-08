In 40mila per Candele sotto le stelle a Pesaro, 20mila lumi

A Candele sotto le Stelle a Pesaro circa 40mila visitatori, 80 stabilimenti coinvolti, 7 km di litorale, più di 20mila candele, 20 quintali di fiammelle che hanno illuminato la Riviera del San Bartolo, da Pesaro a Gabicce Mare passando per Gradara. "Una serata magica. Una cartolina meravigliosa per Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024", commenta il sindaco Matteo Ricci in merito all'ottava edizione della manifestazione, "l'evento più glamour dell'estate pesarese, che quest'anno ha fatto segnare numeri record".

"Una partecipazione così non si vedeva da tempo. - afferma il sindaco - Un successo, tantissime persone vestite di bianco hanno partecipato ad una serata 'semplice', per tutti, in cui la magia delle candele si è mescolata alla musica e alle iniziative organizzate nelle spiagge e nel lungomare anche dai privati. Una festa per tutti, identitaria. Nei prossimi anni vogliamo fare di più per rendere questa serata, una delle 'chicche' della Capitale Italiana della cultura 2024. Vogliamo che Pesaro2024 sia un percorso di crescita culturale e turistica sempre più incisiva".

È stata la notte di San Lorenzo, "quella delle stelle cadenti. Il desiderio principale che esprimiamo è che possa tornare presto la pace nel cuore dell'Europa e che ci possa essere un autunno di tenuta economica e sociale».

L'evento è stato organizzato dal Comune di Pesaro in collaborazione con: Riviera Banca, Hera official sponsor della Capitale Italiana della Cultura 2024, poi Ente Parco San Bartolo, Aspes, Apa Hotels, Proloco di Candelara, Marche Multiservizi, Bagni di Ponente/Levante/ Sottomonte/Baia Flaminia, Pesaro Village, Centro Operativo, Protezione Civile, Capitaneria di Porto, Adriabus, CNA, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato".

"Ringraziamo tutti i volontari che hanno lavorato a questa serata: il loro contributo è fondamentale - conclude Ricci - nel rendere unica la suggestione di chilometri di battigia puntinata di fiammelle. Grazie a tutta la bella squadra di volontari".

