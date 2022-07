22enne origini nordafricane accoltellato da 47enne di Recanati

(ANSA) - ANCONA, 30 LUG - Poche ore dopo l'omicidio a Civitanova Marche dell'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu da parte di un 32enne italiano, a Recanati - sempre in provincia di Macerata, - un 22enne nato in città, ma di origini nordafricane è stato accoltellato. Ad aggredirlo sarebbe stato un 47enne del posto. Il fatto è avvenuto attorno all'una di notte, in vicolo Iacometti, una stradina centrale. Tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite, le cui ragioni sono tuttora al vaglio degli inquirenti, lite sfociata poi nell'accoltellamento. Il 22enne, rimasto gravemente ferito, è stato soccorso dal 118 allertato da alcuni residenti. Indagano i carabinieri di Recanati, insieme a quelli della Compagnia di Civitanova Marche, che stanno vagliando le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. (ANSA).