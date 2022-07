Siccità: Anbi, situazione estrema nelle Marche

(ANSA) - BOLOGNA, 28 LUG - Nelle Marche "riappare lo spettro della siccità estrema, registrata lo scorso anno", per l'Osservatorio Anbi, che segnala una delle situazioni più gravi in Italia. "I volumi d'acqua, disponibili negli invasi, in una settimana si sono ridotti di quasi un milione e mezzo di metri cubi, scendendo sotto la quota dei 41 milioni, inferiore a quella registrata nella stessa settimana del siccitoso 2017 (42,1 milioni)".

A concorrere all'aggravarsi della condizione idrica, oltre alle alte temperature (anche 5 gradi più della media) è un deficit mensile pluviometrico, che si aggira intorno al 90% nelle province di Pesaro Urbino, Ancona ed Ascoli Piceno, con il record di -98% nel comune di Fano. (ANSA).